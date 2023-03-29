Глава МЧС России передал тюменским пожарным 42 единицы специализированной техники

Тюмень с рабочей поездкой посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Он передал тюменским пожарным 42 единицы специализированной техники, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Глава региона Александр Моор принял участие в торжественной церемонии вручения ключей, которая состоялась на Центральной площади.

«Эффективная борьба с пожарами и чрезвычайными ситуациями невозможна без оснащения подразделений современными образцами вооружения и специальной техники. Этому вопросу министерство уделяет особое внимание», – отметил глава МЧС.

Региональные подразделения пожарной охраны МЧС России получили 36 пожарных автоцистерн тяжелого класса, пожарную автолестницу с высотой подъема до 30 метров, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию на базе микроавтобуса, бортовой автомобиль «Урал», пассажирский автобус, легковой автомобиль и катер.

Новая техника поступит на дежурство в пожарно-спасательные отряды региона. Она позволит повысить оперативность реагирования на любые происшествия и внесет вклад в обеспечение безопасности населения Тюменской области.

Как отметил Александр Моор, важно, что новая техника прибыла в регион перед наступлением паводка и пожароопасного сезона, это хорошая поддержка и усиление региональной группировки сил и средств. Губернатор добавил, что правительство Тюменской области приобрело дополнительную технику для борьбы с природными пожарами, в том числе беспилотные летательные аппараты.