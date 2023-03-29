16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0863   EUR  83,7639  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​495 жителей Тюменской области примут участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы»

В Тюменской области стартовал региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

​495 жителей Тюменской области примут участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
Фото: admtyumen.ru

27 марта в Тюменской области стартовал региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования пройдут в четырех городах: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Приветствовавший участников министр просвещения России Сергей Кравцов отметил: «Отечественная система среднего профессионального образования развивается в соответствии с запросами экономики, становится более современной и практико-ориентированной». Чемпионаты профессионального мастерства играют огромную роль в подготовке квалифицированных специалистов и мотивации молодежи, считает министр.

«В этом сезоне перечень компетенций ориентирован на перспективные и востребованные на рынке труда профессии», - рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Особенностью этого движения он назвал наличие индустриальных партнеров, которые гарантируют предоставление рабочих мест для стажировки или трудоустройства победителей и призеров чемпионата. К тому же представители индустриальных партнеров согласовывают конкурсные задания, адаптируя их под потребности реального сектора экономики.

495 человек из более чем 50 учебных заведений Тюменской области примут участие в региональном этапе чемпионата. 330 студентов СПО и 165 школьников будут соревноваться в 86 компетенциях. В июне и июле этого года победители примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Финалы состоятся осенью в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.


нравится (0) не нравится (0)
29 марта в 14:25, просмотров: 754, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​МТС объявила о глобальном ребрендинге 859
  2. Следователи проверят югорскую ферму, где коровы гибнут от голода 772
  3. ​Сургутянам пригрозили штрафами за выход на лед 718
  4. ​Более 220 тысяч югорчан проголосовали за инициативные проекты земляков 698
  5. Как сделать перерасчет за коммуналку, если в квартире никто не живет? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 692
  6. Югорским детям-сиротам облегчат получение выплат 682
  7. ​Наталья Комарова в Москве рассказала о достижениях Югры 665
  8. Продавец смертельного контрафактного алкоголя из Югры проведет шесть лет в колонии 655
  9. Подростковые субкультуры: мнение психолога // ONLINE 362
  10. В России с апреля начнут вручать «электронные» повестки 275
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2496
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША 2101
  3. Муниципалитеты Югры обязали возвращать субсидии, если будут нарушены обязательства 2067
  4. Возвращение в прошлое: ресторан KFC в Сургуте поменял вывеску на Rostic’s 2021
  5. ​Как заработать на «рае в шалаше» выходного дня — рассказал эксперт по загородной недвижимости 1824
  6. Сургут первым среди городов Югры реализует схему государственно-частного партнерства 1746
  7. Авитаминоз в душе и в организме // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1683
  8. ​Сколько нужно проработать на «северах», чтобы раньше выйти на пенсию 1677
  9. Молодая вартовчанка стала призером Всероссийской олимпиады по французскому языку 1675
  10. Сургутянин запатентовал тренажер для восстановления ходьбы 1667
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17920
  2. ​Был ли майдан? 14333
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9409
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7189
  5. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4282
  6. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3901
  7. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3517
  8. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3509
  9. Запрети «Редан» 3342
  10. Поверенный Его Величества 3317

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика