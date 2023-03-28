Тюмень и Ишим избавляют от рекламы запрещенных веществ

В Тюмени и Ишиме провели акцию «Штрих-код», направленную на удаление «настенной» рекламы наркотиков. В акции приняли участие специалисты Областного центра профилактики и реабилитации и активисты волонтерского профилактического движения, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

Мероприятие организовано в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и областного межведомственного проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!»

В Тюмени в районе улиц Интернациональной и Закалужской на бетонных заборах и остановочных комплексах закрашено более 60 надписей, связанных с распространением наркотических средств. На фасаде одного из жилых домов по улице Червишевский тракт ликвидированы около десяти аналогичных надписей. Волонтёры Ишима также закрасили надписи на жилых домах, заборах, трансформаторных будках, контейнерных площадках и остановочных комплексах.

Заведующая организационно-методическим отделом Областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина считает важным проведение подобных акций: «Мы убеждены, что чем раньше вредоносные надписи будут уничтожаться, тем меньший вред они смогут нанести жителям города, меньше людей будет втянуто в незаконную деятельность, связанную со сбытом и употреблением наркотиков. Именно поэтому наши сотрудники при взаимодействии с активными гражданами отслеживают появление подобных надписей и стремятся своевременно их уничтожать».