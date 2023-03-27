Эксперт рассказал, что делает Тюменскую область проактивным регионом в сфере развития ИТС

Пленарное заседание на тему «Цифровое развитие транспортной инфраструктуры в регионах России» состоялось на конференции «ИТС регионам: Тюмень». Федеральные эксперты отметили передовой опыт Тюменской области в этом направлении, сообщает региональный департамент информатизации.

«Задачи развития и внедрения интеллектуальных транспортных систем и технологий информационного моделирования являются ключевыми в сфере дорожного хозяйства», – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Олег Ступников.

Он подчеркнул, что площадка конференции предоставляет уникальную возможность обменяться опытом, выявить лучшие практики и совместно определить шаги по ИТС на ближайшее время.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов заявил, что формирование интеллектуальной транспортной системы в области происходит на базе уже давно существующей региональной навигационно-информационной системы.

В число реализованных мероприятий тюменской городской агломерации входит интеграционная платформа с модулями выдачи транспортных разрешений, транспортного прогнозирования и цифрового двойника. Кроме того, подключены подсистемы диспетчерского управления транспортом, служб по содержанию и обслуживанию дорог, метеомониторинг, служба по мониторингу транспортных потоков.

Передовой опыт Тюменской области в части развития программы ИТС отметили федеральные эксперты из ассоциации «Цифровая эра транспорта». Специалисты подчеркнули важность двух составляющих успеха: развитой инфраструктуры для внедрения современных решений и активности руководства региона. По мнению президента Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Антона Журавлева: «В совокупности эти два фактора делают Тюменскую область проактивным регионом, где есть стратегия и правильный вектор для развития интеллектуальных транспортных систем».