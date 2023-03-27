Тюмень стала лидером регионального культурного рейтинга

В Тюменской области объявлены итоги рейтинга муниципальных образований в сфере развития культуры, сообщает департамент культуры Тюменской области.

По результатам комплексной оценки 13 направлений были определены лидеры региона: первое место заняла Тюмень, на втором оказался Казанский район, третье место – у города Ишим.

По словам директора регионального департамента культуры Елены Майер, существующий два года рейтинг зарекомендовал себя как эффективный инструмент комплексного анализа и прогнозирования: «Он дает возможность муниципалитетам увидеть свой потенциал, «сверить часы» с коллегами, наметить точки роста».

На торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника культуры, лидеры рейтинга получили награды департамента культуры Тюменской области.

Глава Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил за победу творческие коллективы, педагогов, всю большую команду. Он отметил, что год был сложным, но учреждения культуры прожили его достойно.