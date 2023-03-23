Конкурс «На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области» состоится в 22 раз

Конкурс «На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области» пройдет в 22 раз. На IV Градостроительном форуме состоялось торжественное подписание положения конкурса.

Главное управление строительства Тюменской области, региональный Союз строителей (работодателей), областная организация профсоюза работников строительства и промстройматериалов традиционно выступают организаторами конкурса. В этом году к ним подключился Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».

Организаторы отмечают, что данное мероприятие стимулирует компании строительной отрасли к повышению качества продукции и услуг. Конкурс дает толчок к дальнейшему развитию строительной отрасли, помогает распространению передового опыта эффективно работающих организаций, способствует внедрению инноваций в строительной отрасли и поощрению социально ориентированного бизнеса.

Год от года все больше организаций выражают желание участвовать в конкурсе. Так, в 2021 году по 48 проектам подали заявки 25 организаций, в 2022 году за победу боролись уже 33 организации с 57 проектами. По словам начальника главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, в этом году масштаб конкурса снова расширится: «К нашей дружной команде организаторов присоединился Союз «СРОСТО», в который входят более тысячи организаций. И каждая из них сможет представить свой реализованный проект».

Заявки на конкурс принимаются до 10 июня. Экспертная комиссия оценит проекты участников, а в начале августа перед профессиональным праздником Днём строителя огласят результаты.