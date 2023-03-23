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​Инвесторам упростили работу с властями Тюменской области

Личный кабинет инвестора заработал в Тюменской области

​Инвесторам упростили работу с властями Тюменской области

Электронный сервис «Личный кабинет инвестора» заработал в Тюменской области. Он предназначен для совместной работы инвесторов с органами власти региона над реализацией инвестпроектов.

«Сервисы инвестпортала максимально ориентированы на потенциальных инвесторов. Удобная навигация позволяет быстро найти на платформе информацию о преимуществах инвестирования в регион, о планируемых и реализуемых инвестпроектах, а также об имеющихся мерах поддержки», – сообщил генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

У инвесторов, планирующих начать реализацию проекта на территории Тюменской области, появилась возможность заявить о проекте онлайн, дистанционно подать заявку на поиск площадки или на инвестиционный займ, здесь же можно оставить заявку, если для реализации проекта нужны профессиональные кадры.

Новый ресурс является элементом большой программы по цифровизации инвестиционных процессов и внедряется на основе CRM-системы Инвестиционного агентства Тюменской области. Для того чтобы получить доступ к функционалу, необходимо зарегистрироваться на инвестиционном портале в разделе «Личный кабинет инвестора».


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Сегодня в 10:42, просмотров: 141, комментариев: 0
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