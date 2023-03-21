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Тюменцы собирают подписи против системы распознавания лиц в школах

Пикеты против биометрии в школах прошли в Тюмени

Тюменцы собирают подписи против системы распознавания лиц в школах
Фото: ru.freepik.com

Тюменские власти планируют ввести систему распознавания лиц в школах в 2023 году. Собирать биометрические данные у школьников можно только при согласии родителей, которые против сбора биометрики своих детей в школах. Об одиночных пикетах тюменцев сообщил портал 72.ru.

Родители считают, что биометрические данные детей могут попасть в открытый доступ, где в последствии их могут использовать. Опасения высказывают активисты «Общенародного Союза Возрождения России Тюмень». Они вышли с плакатами и собрали подписи об отказе от биометрии в школе.

По данным издания 72.ru, система сможет считывать настроение школьников и реагировать на «опасные ситуации». Камеры могут выявлять оружие.

«Мы прекрасно понимаем, что один из родителей в большой школе обязательно напишет отказ. <…> Как только это все урегулируется, все встанет на какие-то понятные условия, мы обязательно стартуем и все сделаем», — рассказал глава департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 97, комментариев: 0
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