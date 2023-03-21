В Тюмени стартуют прослушивания участников XVIII Областного конкурса «Дебют-2023»

24 марта в Тюмени начнутся прослушивания участников XVIII Областного конкурса молодых дарований «Дебют-2023». На конкурс, который проводится в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», было подано 300 заявок, сообщает департамент культуры Тюменской области.

28 февраля завершился первый тур, который проходил в образовательных учреждениях муниципальных образований. 24 марта начнется второй финальный этап – конкурсанты покажут свое мастерство на сценических площадках Тюмени. Организатором конкурса выступает Государственное автономное учреждение культуры «Тюменское концертно-театральное объединение».

Жюри выберет самых талантливых юных музыкантов в пяти номинациях: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Академическое пение». Наиболее популярное направление в этом году – фортепиано, в нем выступят 90 участников.

Завершится конкурс молодых дарований 2 апреля. Победителям конкурса в каждой возрастной категории и номинации будут присуждены звания лауреатов I, II, III степени. Ребята примут участие в Гала-концерте «Дебюта». Остальные участники получат дипломы.