В Тюменской области не ожидается сильного паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл первое в этом году заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава региона поручил главам муниципалитетов сразу же после схода снега проверить состояние противопожарных минерализованных полос и, при необходимости, обновить их и расширить, а вблизи населённых пунктов обеспечить ликвидацию камыша.

По прогнозам синоптиков сильного паводка в регионе не ожидается, но специалисты внимательно наблюдают за ситуацией. По этому вопросу поддерживается связь со специалистами из Казахстана.

«Необходимые ресурсы у нас есть: противопожарные службы укомплектованы личным составом и техникой. Самое важное – сделать всё вовремя и быть бдительными», – заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что глава региона подписал распоряжение о привлечении для тушения пожаров дополнительной авиационной техники, в частности вертолётов. Для этого противопожарная служба Тюменской области получила финансирование в размере 15 млн рублей. Более 31 млн рублей выделено из регионального бюджета на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения. В текущем году также планировалось увеличение численности сотрудников противопожарной службы в нескольких муниципалитетах области.