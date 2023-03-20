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​Открытие урологического центра в Тобольске значительно увеличило доступность медицинской помощи

В Тобольске открыт Центр амбулаторной урологической помощи

​Открытие урологического центра в Тобольске значительно увеличило доступность медицинской помощи
Фото: admtyumen.ru

Центр амбулаторной урологической помощи открылся в городе Тобольске на базе центральной поликлиники областной больницы № 3. Центр располагает хорошей диагностической базой и предлагает помощь профильных специалистов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Заведующий ЦАУР врач-уролог Александр Вакатов рассказал, что доступность медицинской помощи для жителей Тобольска и Тобольского района с открытием центра значительно улучшилась: «Теперь для окончательной установки диагноза пациентам нет необходимости посещать тюменские медучреждения. Сейчас кабинеты диагностики располагаются в шаговой доступности, а время ожидания исследований существенно уменьшилось, что важно для пациентов с подозрением на онкологию».

В первую очередь врачи центра нацелены, на раннее выявление онкологических патологий мочеполовых органов, а также профилактику и лечение связанных с ними заболеваний.

Для эффективной диагностики урологических заболеваний в распоряжение специалистов поступили аппарат ультразвуковой диагностики и цифровой эндоскоп. С помощью нового аппарата УЗИ пациентам с подозрением на рак предстательной железы врачи проводят биопсию, а цифровой эндоскоп последнего поколения позволяет проводить исследование мочевого пузыря (цистоскопию). Исключая онкологию, урологи определяют полипы, хронические циститы или предраковые патологии, устанавливают окончательный диагноз.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 109, комментариев: 0
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