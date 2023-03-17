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​Александр Моор предложил развивать на Урале детский туризм

Александр Моор предложил организовать туристические поездки по Уралу для детей военнослужащих

​Александр Моор предложил развивать на Урале детский туризм
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюмени состоялось заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, на котором губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с парламентариями регионов.

В ходе встречи обсуждались, в частности, вопросы развития семейного и детского туризма и поддержки семей мобилизованных. Губернатор предложил собравшимся в какой-то степени объединить эти вопросы, организовав туристические поездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей военнослужащих. Поездки предполагается проводить по принципу: «вы – к нам, мы – к вам».

«У ребят летом будут каникулы, благодаря такому проекту они смогут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой наших регионов», – сказал Александр Моор.

Как отметил глава региона, идею поддержали коллеги из Совета Законодателей – руководители Дум Тюменской области, Югры и Ямала. Александр Моор выразил уверенность, что к программе смогут подключиться Курганская, Челябинская и Свердловская области.


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Сегодня в 18:44, просмотров: 109, комментариев: 0
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