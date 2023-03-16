Александр Моор рассказал о результатах активной инвестиционной политики Тюменской области

16 марта в Тюмени состоялось заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с парламентариями трех регионов.

В своем выступлении Александр Моор отметил эффективность активной инвестиционной политики Тюменской области. Она позволила наработать опыт и сформировать практики, направленные на развитие территорий и привлечение инвестиций. Глава региона подчеркнул, что без прочной законодательной основы это было бы невозможно.

Губернатор привел в пример уникальную меру поддержки областной экономики – промышленный кешбэк. В 2022 году с использованием промышленного кешбэка было приобретено оборудования и других материальных ресурсов на сумму почти 10 миллиардов рублей, а общий объем возмещения составил почти 400 миллионов рублей.

Александр Мооротметил, что это также хороший пример межрегионального сотрудничества: «Ведь основными участниками программы промышленного кешбэка являются крупные нефтегазовые компании, которые работают на Ямале и в Югре и на протяжении многих лет выстраивают кооперационные связи с тюменскими предприятиями».

В ходе встречи парламентарии обсудили вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов в современных условиях, развитие семейного и детского туризма, поддержку креативных индустрий, газификацию населенных пунктов и другие вопросы.