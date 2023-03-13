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​В Тюменской области обновят более девять километров дорог к медучреждениям

В Тюменской области обновляют дороги к медицинским учреждениям

​В Тюменской области обновят более девять километров дорог к медучреждениям
Фото: freepik.com

В 2023 году в Тюменской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжат ремонтировать маршруты к больницам, поликлиникам, роддомам и ФАПам.

Заместитель начальника Главного управления строительства, администратор проекта в Тюменской области Андрей Чистяков рассказал: «Мы планируем отремонтировать 12 участков дорог, которые ведут к поликлиникам и ФАПам. Будет уложено более 9 км асфальта».

В Тюмени ремонт будет проходить на двух участках. Обновят асфальт протяженностью почти километр на улице Пролетарской. По ней тюменцы добираются в городскую поликлинику № 3 и в многопрофильный клинический центр «Медицинский город». По улице Щербакова на отрезке от Ветеранов труда до Велижанского тракта будут выполнены аналогичные работы. Этот маршрут, длинной почти два километра, проходит к одному из корпусов поликлиники № 8.

Десять участков дорог на подъездах к медучреждениям будут отремонтированы в Тюменском районе.

Всего в России в этом году к нормативу приведут более 2,5 тысячи километров дорог, ведущих к медучреждениям. Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин: «С 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировано 1900 таких дорожных объектов регионального и местного значения. В этом дорожном сезоне будет обновлено еще порядка 600 участков, а это тысячи километров городских магистралей и проселочных маршрутов».


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