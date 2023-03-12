Росстат сообщил о минимальном за всю историю наблюдений уровне бедности в России

В 2022 году число россиян с доходами ниже границы бедности составило 15,3 млн человек, или 10,5%, следует из данных Росстата. Это минимальный уровень бедности за всю историю наблюдения, которая ведется с 1992 года, пишут «Ведомости».

Граница бедности в прошлом году составила 13 545 руб. Издание отмечает, что 2021 года в качестве критерия использовалась величина прожиточного минимума (ПМ), базирующаяся на стоимости потребительской корзины на текущий момент. Позже она стала рассчитываться как 44,2% от значения медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий году установления величины ПМ.

В комментарии Росстата отмечается, что на снижение числа малообеспеченных россиян повлияло увеличение объемов социальных выплат. В четвертом квартале 2022 года на соцвыплаты направили 4,7 трлн руб. Еще один фактор - целевая адресная поддержка для различных групп малоимущих граждан. По данным Росстата, ежемесячные выплаты получили более 3 млн семей с детьми от 3 до 7 лет и 3,7 млн семей – с детьми от 8 до 17 лет.