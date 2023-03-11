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В России родители детей с ОВЗ смогут брать дополнительные выходные

Минтруд РФ разработал проект, благодаря которому родители ребенка с инвалидностью смогут взять 24 выходных

В России родители детей с ОВЗ смогут брать дополнительные выходные
Фото: ru.freepik.com

В Минтруде РФ родителям детей с инвалидностью позволили брать дополнительные выходные. Всего данная категория граждан сможет взять 24 дня отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать – использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или «накапливать» их. Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд», – рассказал он.

Отмечается, что расходовать все свои выходные сразу не обязательно – так, семья может брать по четыре дня отдыха каждый месяц. Или, например, потратить 24-дневный перерыв на реабилитацию ребенка каждые полгода – «отпуск» оформляется по аналогии с обычным. То есть, сотруднику необходимо согласовать даты с работодателем.


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11 марта в 18:09, просмотров: 1053, комментариев: 0
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