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​В Тюменской области создано 160 отделений «Движение первых»

В Тюменской области открыты новые отделения «Движения первых»

​В Тюменской области создано 160 отделений «Движение первых»
Фото: vk.com/dsr72

160 отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» создано в Тюменской области – на заседании регионального отделения утвердили открытие еще 48 отделений к уже одобренным 112 отделениям.

Общероссийская общественно-государственная детско-молодежная организация «Движение Первых» официально создана 18 декабря 2022 года. Ее наблюдательный совет возглавил президент России Владимир Путин.

«Движение первых» создано с целью воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Работа движения ведется по многим направлениям деятельности: образование, наука и технологии, профориентация, культура, спорт, ЗОЖ, добровольчество, медиа и коммуникации, патриотизм, международные отношения, туризм, экология», – рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

В Тюменской области первое отделение было открыто 28 декабря 2022 года в Тюменской физико-математической школе. Первичные отделения «Движения первых» создаются не только в школах, но и в учреждениях культуры, молодежных центрах, колледжах, техникумах, вузах. Все тюменские детские лагеря и детские загородные центры также высказались за участие в деятельности нового движения.


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Сегодня в 18:49, просмотров: 106, комментариев: 0
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