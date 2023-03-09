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​Жительницы Тюменской области оценили бесплатные программы переобучения

Женщины Тюменской области обращаются в службу занятости чаще мужчин

​Жительницы Тюменской области оценили бесплатные программы переобучения
Фото: admtyumen.ru

Женщины Тюменской области обращаются в службу занятости чаще мужчин. В 2022 году из 38 тысяч трудоустроенных 21 тысяча – женщины, сообщает региональный департамент труда и занятости населения. А треть обратившихся в кадровый центр «Работа России» выходит на работу в течение 10 дней.

Бесплатные программы переобучения очень востребованы у жительниц региона. Ведь можно пройти обучение и повысить квалификацию в рамках классической услуги, нацпроекта «Демография» или используя социальный сертификат. Самыми популярными направлениями обучения у женщин в 2022 году стали «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство» и «Специалист в сфере закупок». В 2023 году 238 дам уже прошли или продолжают обучение.

Услуга по содействию началу предпринимательской деятельности пользуется неизменным спросом в центрах «Работа России». Так, более 1300 жительниц Тюменской области с 2012 года открыли свое дело при содействии службы занятости, они работают как самозанятые или развивают свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя. Из 191 человека, открывших свое дело в 2022 году, 125 женщин. 47 женщин уже обратились за консультацией в этом году, а две защитили бизнес-план и оформились как самозанятые.

Напомним, что заявление на оказание услуг можно подать на портале «Работа России», а за консультацией обратиться в любое отделение кадрового центра.


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09 марта в 23:51, просмотров: 125, комментариев: 0
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