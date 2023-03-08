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​Медики Тюменской области провели более полутора тысяч дистанционных консультаций

Телемедицинские консультации набирают популярность у жителей Тюменской области

​Медики Тюменской области провели более полутора тысяч дистанционных консультаций
Фото: admtyumen.ru

Два центра дистанционного медицинского обслуживания открылись в Тюменской области в 2022 году на базе городских поликлиник № 6 и 8. Благодаря этому медицинские работники могут вести дистанционный контроль за состоянием здоровья пациентов, сообщает региональный департамент информатизации.

Представители поликлиник отмечают удобство онлайн-консультаций как для себя, так и для нуждающихся в медицинской помощи тюменцев. Такой формат значительно экономит время пациента: не нужно тратить время на дорогу до поликлиники и на ожидание в очереди.

Чаще всего в дистанционном наблюдении нуждаются пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, имеющие диагноз и рекомендованное лечение. Врачи-терапевты и узкие специалисты наблюдают за дальнейшим ходом лечения и при необходимости корректируют его.

«Телемедицинские консультации проводятся только после очного приема врача-специалиста и предназначены для повторных приемов. Для получения консультации узких специалистов, пациент должен состоять на учёте у врача по профильному заболеванию», – напомнили в департаменте информатизации Тюменской области.

Порядка 1200 телемедицинских консультаций было дано в Тюменской области с января 2023 года с использованием мобильного приложения «Телемед-72». Всего же с начала 2023 года проведено свыше 1550 дистанционных консультаций.

С каждым годом медицинские онлайн-консультации набирают все большую популярность у жителей Тюменской области.


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Сегодня в 22:57, просмотров: 119, комментариев: 0
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