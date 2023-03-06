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В России на 7,5% выросли продажи крепкого алкоголя

На 7,5% выросли продажи крепкого алкоголя за год в России

В России на 7,5% выросли продажи крепкого алкоголя
Фото: pixabay

В России продажи крепкого алкоголя с содержанием спирта выше 25% выросли за год на 7,5% и составили 6,8 л на человека. Такие цифры приводятся в результатах исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росалкогольрегулирования, пишут «РИА Новости».

По оценке экспертов, столь сильный прирост может быть связан с уходом зарубежных алкогольных рынков из России. «Вероятно, часть потребителей могла закупиться импортным алкоголем впрок», – отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

На рост потребления крепкого алкоголя могли также повлиять более низкие темпы роста цен на него в сравнении с ценами на пиво и вино, а также сокращение контрафактной продукции.

Больше всего крепкого алкоголя потребляют жители регионов с холодным климатом: Карелии (15,5 л на человека за год), Сахалинской области (14,9 л) и Коми с Магаданской областью (14,6 л). В целом же потребление этого алкоголя выросло в большинстве регионов.

Одновременно на 5,5% сократилось потребление вина - до 6,2 л на человека. Рост отмечен только 8 в регионах: в числе лидеров - Ненецкий автономный округ (11,7 л на человека), Карелия (11 л), Московская область и Санкт-Петербург (по 10,2 л), Ленинградская область (10 л).


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Сегодня в 17:05, просмотров: 58, комментариев: 0
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