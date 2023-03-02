Тюменская компания разрабатывает образовательные модели по робототехнике

Тюменская компания «Импульс», разрабатывающая собственные образовательные модели по робототехнике «Роби», выходит на новые рынки с помощью Инвестиционного агентства Тюменской области. Здесь компании оказывают информационную и административную поддержку.

Как рассказал генеральный директор «Импульса» Евгений Борисов, за десять лет существования компания создала крупнейшую в области сеть, состоящую из 40 филиалов не только в Тюмени, но и в Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге. Ежемесячно в тюменских филиалах «Импульса» у педагогов, имеющих профильное инженерное образование, обучаются более тысячи детей.

«Этот продукт будет интересен в школах по всей Тюменской области и за пределами региона. Мы планируем оказать содействие нашему инвестору в выходе на новые рынки», – отметил директор регионального Инвестиционного агентства Николай Прутов.

Все проектно-методические материалы для конструкторов разрабатываются в регионе, а детали изготавливают на заводе в Китае. Продукция имеет сертификаты качества. Наборы не требуют программирования, поэтому сборка роботов доступна для детей от 5 до 12 лет.

В планах вывести тюменские конструкторы на рынки дружественных стран.