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​Югорчанам напомнили о важности проходить диспансеризацию

Замдиректора Депздрава Югры Максим Малхасьян ответил на вопросы граждан онлайн

​Югорчанам напомнили о важности проходить диспансеризацию
Фото администрации Сургута

Замдиректора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян провел прямой эфир на базе Центра управления регионом. Он ответил на вопросы югорчан, касающиеся здоровья и работы медицинской системы. Так, Малхасьян напомнил, что по достижении возраста 40 лет рекомендуется проходить ежегодную диспансеризацию, чтобы «выловить» опасные болезни на начальных этапах. Работодатель обязан давать для этого оплачиваемый день (а для работающих пенсионеров – два). Тем, кому уже исполнилось 18, но нет 40, подобный чек-ап здоровья следует проходить не реже раза в три года.


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Сегодня в 15:41, просмотров: 125, комментариев: 0
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