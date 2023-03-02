Таксистам могут запретить работать больше 12 часов в день

В Минтрансе решили ограничить максимальную продолжительность смены водителей такси 12 часами. По истечении этого времени водители не смогут получать новые заказы от агрегаторов, следует из подготовленного ведомством документа.

«Период передачи заказа легкового такси перевозчику не может превышать 12 часов с момента получения службой заказа легкового такси информации о готовности к выполнению перевозчиком первого заказа», – цитируют документ «Известия».

Предлагаемые изменения также обязывают водителей брать перерыв. Делать это следует не позднее чем через пять часов после того, как они передадут агрегатору информацию о готовности выполнить первый заказ. Заказы во время перерыва водителю поступать не будут.

Эксперты, которых опросили журналисты, отметили, что техническая сторона выполнения новых требований Минтранса потребует доработки. Многие водители подключены к разным агрегаторам, а потому после исчерпания лимита у одного агрегатора таксист попросту переключится на другого, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. А в «Ситимобиле» выразили мнение, что длительность ожидания машины клиентом может увеличиться.