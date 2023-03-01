В муниципалитетах Тюменской области откроют кабинеты ранней помощи детям

1 марта в Тюмени проходит научно-практическая конференция «Система ранней помощи в Тюменской области: векторы развития и драйверы роста». Ее проводят Областной центр реабилитации инвалидов совместно с региональным департаментом социального развития.

В конференции принимают участие порядка 200 специалистов из областных учреждений социальной политики, здравоохранения, образования, некоммерческих организаций, а также федеральные эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга. Они представляют практический опыт работы по оказанию помощи детям до трех лет.

«Мы открыли службы помощи на базе областных учреждений, обучили более 50 специалистов. Следующий этап – появление кабинетов ранней помощи в каждом муниципальном образовании. Для нас одной из ключевых проблем является информированность родителей о возможностях, которые существуют. Задача – донести до школьных врачей, педиатров эту информацию, чтобы они ее транслировали родителям», – сообщил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

В регионе раннюю помощь детям оказывают 27 организаций. В этом направлении работают 4 службы ранней помощи в Тюмени, Ишиме, Тобольске, селе Омутинском, 19 кабинетов ранней помощи в организациях социального обслуживания. Также в областной столице действуют детский сад №133, детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда», СОНКО «Открой мне мир» и «Новые горизонты». Для родителей детей, нуждающихся в помощи, создан сайт ранняяпомощь72.рф, где можно получить полную информацию о региональной системе поддержки.