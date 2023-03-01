Законопроект о наказании за дискредитацию участников спецоперации внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за дискредитацию участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции», — написал Володин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что второе чтение законопроекта пройдет 2 марта, а третье — уже 14 марта.

В качестве наказания предусмотрены штрафы до 5 млн руб., а также лишение свободы сроком до 15 лет.