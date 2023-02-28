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​Александр Моор пообещал поддержать предпринимателей с горящими глазами

В Ялуторовске начали собирать видеокамеры для Свердловской области

​Александр Моор пообещал поддержать предпринимателей с горящими глазами
Фото: admtyumen.ru

Во время рабочей поездки в Ялуторовск губернатор Тюменской области Александр Моор оценил перспективы развития предприятия «Центр технологических объединений», которое выпускает современные цифровые системы видеонаблюдения. В создание производства инвесторы вложили 15 млн рублей собственных средств. Реализуют проект на базе компании «Ялуторовскагропромэнерго».

Как рассказал председатель «НПП «Центр технологических объединений» Дмитрий Путилов, к сборке первых видеокамер на предприятии приступили в конце 2022 года, но уже выполнили первый заказ – поставили 36 уличных камер в Свердловскую область. «Ведем переговоры с заказчиками из нашего региона. Сейчас у нас трудится пять человек. Потенциально готовы выпускать до 150 изделий в месяц и увеличить количество рабочих мест до двадцати», – сообщил Дмитрий Путилов.

Кроме производства систем видеонаблюдения важное направление развития предприятия – создание собственного программного обеспечения для передачи и хранения данных на территории РФ «Декабрист». В марте планируют завершить разработку и брендировать новый программный продукт.

Губернатор Александр Моор отметил: «Ялуторовское предприятие, выпускающее системы видеонаблюдения, – лишь один из примеров того, как в дело пошли местные инвестиции. Молодые ребята, у которых горят глаза, которые хорошо разбираются в своем деле, не пугаясь сложностей и конкуренции, с нуля наладили новое для региона высокотехнологичное производство. Главное – они разрабатывают свой IT-продукт и стремятся выйти на более широкий рынок. Такие инвестпроекты мы будем поддерживать, помогать в развитии».


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Сегодня в 18:40, просмотров: 122, комментариев: 0
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