Антон Машуков назвал самые востребованные механизмы поддержки бизнеса в Тюменской области

В 2023 году в Тюменской области продолжат действовать все доказавшие эффективность и востребованные бизнес-сообществом механизмы поддержки и институты развития. Об этом сообщил директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

«В число наиболее востребованных и эффективных региональных мер поддержки входит, например, возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг. На оказание такой поддержки для промышленных предприятий на 2023 год запланировано 100 миллионов рублей, для малого и среднего бизнеса – еще 50 миллионов рублей. Думаю, в течение года эти суммы могут увеличиться. Общая сумма грантовой поддержки молодых предпринимателей и социальных предприятий увеличена с 9 миллионов рублей в 2022 году до 40 миллионов рублей в 2023 году. Наш опыт показал, что это очень действенный инструмент», – рассказал директор департамента.

Кроме того, в 2023 году будет увеличена поддержка инноваторов.

«Общий объем грантов на выполнение НИОКР для реализации инновационных проектов в 2023 году составит 8,5 миллиона рублей, на субсидирование затрат на создание опытного образца – 16,9 миллиона рублей, на реализацию проектов, получивших поддержку Фонда содействия инновациям, – 900 тысяч рублей. Государственная поддержка бизнеса в сфере информационных технологий в 2023 году впервые достигнет 6,6 миллиона рублей», – добавил Антон Машуков.

Также в прошлом году доказали эффективность региональные инструменты поддержки экспортеров: девять тюменских компаний вышли на международные электронные торговые площадки, 82 экспортера приняли участие в бизнес-миссиях и выставках, трое – воспользовались возмещением логистических затрат.

Но наиболее популярным у предпринимателей видом господдержки является субсидирование.

«В связи с этим нужно отметить – экспертный анализ показывает, что по разнообразию и финансовому наполнению механизмов поддержки бизнеса Тюменская область уже сейчас входит, как минимум, в первую пятерку среди регионов страны. Но мы не останавливаемся на достигнутом. В 2023 году в регионе появится новый инструмент поддержки – субсидия держателям специальных инвестиционных контрактов. Важная особенность таких контрактов в том, что инвестор должен заниматься решением серьезных технологических задач, стоящих перед нашей страной, например, в сфере импортозамещения», – подчеркнул Антон Машуков.