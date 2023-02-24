16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Умер еще один из топов нефтегаза

Основатель одной из нефтегазовых компаний, работающей в Югре, найден мертвым

​Умер еще один из топов нефтегаза
Фото: unsplash.com

Еще одна смерть в нефтегазе: в Москве в доме на Рублевке найдено тело основателя компании Urals Energy N.V. Вячеслава Ровнейко. Как передает «МК», спасти 59-летнего мужчину не удалось. При этом врачи, прибывшие по вызову, не обнаружили на теле бизнесмена следов насильственной смерти.

Компания Urals Energy N.V. была основана Ровнейко совместно с зятем экс-президента РФ Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко. Она работает в том числе и в Югре.

Отметим, что за последний год это уже восьмая смерть топ-менеджера предприятия нефтегазовой сферы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:43, просмотров: 45, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1059
  2. ​Тюменские организации признаны одними из лучших в стране 841
  3. Социальный фонд РФ изменил контактный номер 780
  4. Водитель, технолог и инженер – наиболее привлекательные для мужчин ХМАО профессии 725
  5. ​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен 712
  6. ​Активисты «Народного фронта» провели почти 100 различных проверок в Югре 690
  7. ​Столкнулись сразу пять легковушек: в Сургуте — массовое ДТП 436
  8. ​Память Софьи Липявко в Сургуте увековечат 319
  9. ​Праздника недостаточно: часть югорчан продлят выходные 319
  10. ​Из пустыря в территорию исторической памяти 228
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 6061
  2. Продажа кирпичей 2942
  3. ​Сургут празднует сегодня день рождения 2545
  4. Полвека назад в Сургуте… 2361
  5. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 2263
  6. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 2247
  7. ​Самые ужасные и самые классные подарки на 23 февраля // Обзор СИА-ПРЕСС 2143
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 февраля? // АФИША 2129
  9. ​Не должен бизнес финансировать государственные программы. Бизнес платит налоги 2003
  10. В Югре вторые сутки подряд фиксируется свыше 300 новых случаев коронавируса 1922
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 8048
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 6061
  3. Лесоповал 4116
  4. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3849
  5. ​Крюк на кладбище 3721
  6. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3633
  7. Проверка на ценности 3532
  8. Эпидемия рака в Югре? 3372
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3326
  10. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 3152

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика