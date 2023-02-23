В Тюмени пройдет региональный этап всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. В марте Центр робототехники и автоматизированных систем управления станет площадкой для компетенции «Изготовление прототипов. Аддитивные технологии», сообщает департамент информатизации Тюменской области.

«Мы впервые принимаем у себя региональный этап всероссийского чемпионата "Профессионалы" в компетенции "Прототипирование". Для этого на базе Центра робототехники есть вся необходимая программно-техническая база. Так, ученики ЦРиАСУ уже осваивают особенности изготовления прототипов изделий методом 3D-печати. Сейчас мы занимаемся активной подготовкой площадки к предстоящим соревнованиям», – рассказал главный эксперт компетенции «Изготовление прототипов. Аддитивные технологии» Иван Копытов.

Конкурсные задания для участников, направленные на развитие у юных изобретателей навыков, необходимых для производственных процессов, разработали инженеры ЦРиАСУ. Участникам чемпионата предстоит «читать» чертеж, разрабатывать изделия в соответствии с технической документацией, изготавливать детали в соответствие с ГОСТом.

Главный эксперт считает, что такие навыки максимально приблизят ребят к технологиям производства и работе специалистов отрасли прототипирование. Он отметил: «Возможно, чемпионат станет толчком к дальнейшему выбору специальности и профессиональному росту будущего инженера».