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​Александр Моор: Мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей

Александр Моор прокомментировал послание президента Федеральному собранию

​Александр Моор: Мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что главным впечатлением от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стала уверенность в способности достижения всех целей, важнейшей из которых является безопасность и благополучие страны и ее граждан.

«Специальная военная операция будет доведена до логического завершения, до нашей победы. При этом Россия не только не снижает темпы развития и экономики, и социальной сферы, но и наращивает их. Есть все возможности для прорыва по многим направлениям, отметил президент. Это касается промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, образования и науки, социальной поддержки россиян, многих других сфер нашей жизни», – отметил Александр Моор.

Глава региона сказал о том, что Тюменская область успешно реализует поручения президента России. Так, Владимир Путин заявил, что начата и будет наращиваться программа социально-экономического восстановления и развития новых регионов страны. Отметим, что Тюменская область принимает активное участие в восстановлении и модернизации объектов социальной сферы в Краснодоне ЛНР.

Выполняется поручение президента об особом внимании к семьям каждого участника специальной военной операции – во всех муниципалитетах Тюменской области действуют порядка 80 социальных гостиных, где родные и близкие военнослужащих получают психологическую, юридическую и другую необходимую помощь.

Глава государства сделал особый акцент на национальных проектах и выступил с целым рядом инициатив, направленных на повышение благосостояния и качества жизни россиян. В частности, президент поручил индексировать МРОТ и провести настройку налоговой системы в интересах семей, поставил задачу реализовать программы по улучшению качества медицинского обслуживания, общественного транспорта, социальных учреждений в малых городах и сельских территориях, модернизации образовательной среды, улучшению городской инфраструктуры.

Александр Моор отметил, что все эти приоритеты отражены в региональной составляющей национальных проектов и подкреплены ресурсами областного бюджета. Кроме того, регион внес существенный вклад в достижение высоких общероссийских показателей в сфере строительства и сельского хозяйства.

«Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем послании», – подчеркнул губернатор.


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22 февраля в 23:46, просмотров: 88, комментариев: 0
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