Скорая медицинская помощь Тюмени получила сертификат Росздравнадзора

Сертификат качества и безопасности Росздравнадзора первой в России получила Тюменская станция скорой медицинской помощи. Ее медицинская деятельность признана эффективной по 11 критериям, сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

Эксперты высоко оценили состояние автопарка, средств связи, медицинского оснащения, уровень профессиональной подготовки фельдшерских, врачебных общепрофильных и специализированных бригад.

Важным критерием оценки Росздравнадзора стала настройка процессов автоматизации и информатизации системы управления выездными бригадами. В 2022 году скорая медицинская помощь Тюмени перешла на электронный документооборот. Теперь сотрудники скорой могут вести электронную карту пациента, заполнять в электронном формате сопроводительные листы и другую необходимую медицинскую документацию.

Тестирования системы были проведены несколькими бригадами СМП в декабре 2022 года. Сейчас с новой функцией постепенно знакомят всех сотрудников скорой помощи.

За время эксплуатации системы в скорой были автоматизированы многие процессы. Например, проведены интеграция с телефонией и с системой 112 по получению комплексных вызовов о чрезвычайных ситуациях, настроена передача неотложного вызова на обслуживание лечащему врачу поликлиники.

Благодаря автоматизации и информатизации системы управления врачи при вызове скорой помощи уже владеют полной информацией о пациенте: видят историю обращений в медицинские организации, знакомы с историей болезни, знают о наличии или отсутствии хронических заболеваний и лекарственной непереносимости. Это повышает качество и точность диагнозов, основанных на массиве медицинских данных.

Кроме того, настроенное информационное взаимодействие бригад с приёмными отделениями стационаров помогает оперативно госпитализировать пациента, а вся необходимая и критически важная информация о нем мгновенно передается в электронном виде.