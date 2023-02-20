В Тюменской области участники ВОВ получат по десять тысяч рублей ко Дню Победы

Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Тюменской области, получат к Дню Победы единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление областного правительства подписал глава региона Александр Моор.

По сообщению пресс-службы губернатора, общее количество жителей Тюменской области, которые получат единовременную финансовую помощь к Дню Победы в 2023 году, составит 45 тысяч 790 человек.

Так, помощь будет оказана бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, тюменцам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.

Выплаты в размере пяти тысяч рублей получат жители Тюменской области, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ или проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также тюменцы, родившиеся до 31 декабря 1931 включительно, и дети погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.

По две тысячи рублей выплатят жителям региона, которые родились до 9 мая 1945 года включительно.