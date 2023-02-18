Тюменским авиаторам вручили награды в честь 100-летия отечественной гражданской авиации

16 февраля в Тюмени во Дворце культуры «Нефтяник» на торжественном мероприятии в честь 100-летия гражданской авиации России чествовали сотрудников авиационной отрасли Тюменской области.

Губернатор Александр Моор в своем поздравительном выступлении отметил, что авиация играет ключевую роль в истории Тюменской области: «Без авиации невозможно было бы в кратчайшие сроки реализовать масштабный проект по освоению Западной Сибири, построить города и обеспечить эффективную работу нефтегазового комплекса».

Глава региона выразил уверенность, что в современных непростых социально-экономических и политических условиях отечественная авиация проходит период возрождения и обязательно достигнет новых высот: «Первые шаги перемен мы видим и в нашем регионе: совершенствуется авиационная инфраструктура, растет пассажиропоток воздушных гаваней Тобольска и Тюмени, открываются новые направления полетов».

Накануне праздника тобольский аэропорт Ремезов получил статус международного, а в Рощино реализуются проекты по расширению аэровокзального комплекса.

Тюменским авиаторам Александр Моор вручил региональные награды. С видеопоздравлениями к профессионалам отрасли обратились руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Ранее в сквере Авиаторов прошел торжественный митинг, посвященный Дню гражданской авиации. У памятника тюменским летчикам собрались работники и ветераны авиационной отрасли, в том числе заслуженные пилоты СССР и России. Молодым специалистам вручили свидетельства авиационного персонала.