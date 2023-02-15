Короткая рабочая неделя и длинные выходные югорчан россиян на следующей неделе

На следующей неделе в России ожидаются короткая рабочая неделя и длинные выходные. Отдых продлится с 23 по 26 февраля.

«Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля. 22 февраля является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на один час», — ранее сообщили в Роструде.

В марте праздничным днем будет только восьмое число - этот день выпадает на среду. В мае продолжительный отдых ожидается с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.