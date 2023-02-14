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​«Европа Плюс» 15 лет подряд признается радио №1 в России

15 февраля «Европа Плюс» объявляет днём №1

​«Европа Плюс» 15 лет подряд признается радио №1 в России
Фото: Европа Плюс

Радиостанция «Европа Плюс» вновь стала радио №1 в России*. Уже полтора десятилетия станция удерживает лидирующие позиции в рейтингах, о чём свидетельствуют данные исследований Mediascope. В связи с этим радиостанция объявила 15 февраля днем №1

Неизменную любовь и интерес слушателей радиостанции приносят топовые хиты, популярные шоу и оригинальные внеэфирные проекты. Ежедневно её выбирают свыше 8 600 000 жителей нашей страны, а доля рынка по аудитории составляет 7,2%**, что позволяет на протяжении 15 лет занимать первое место по среднегодовому показателю ежедневной аудитории.

Из суперсовременной VISUAL STUDIO ведётся круглосуточная онлайн-трансляция, позволяющая в режиме реального времени увидеть ведущих шоу, диджеев и знаменитостей первой величины — Уилла Смита, Миллу Йовович, Антонио Бандераса, Сальму Хайек и других прославленных артистов, спортсменов, телеведущих и общественных деятелей. Здесь же устраивают live-концерты музыканты, имена которых у всех на слуху. В афише проекта «Акустика» известные исполнители и коллективы — LP, Jasmine Thompson, Hurts, Carla’s Dreams, Kadebostany, Alex Clare, Arash, Artik&Asti, Ёлка, NILETTO, Мари Краймбрери, Jony, «Градусы», Zivert, PIZZA, Ваня Дмитриенко, Елена Темникова, Егор Крид, IOWA, BURITO, Банд'Эрос — чьи выступления в студии «Европы Плюс» поклонники могут посетить абсолютно бесплатно, оставив заявку на europaplus.ru.

Александр Энгельгард, директор эфира «Европы Плюс»: «Главный и важнейший элемент успеха “Европы Плюс”, её надёжная опора и источник вдохновения — бесконечное доверие и любовь наших слушателей. Самые креативные идеи и крутые проекты мы реализуем для них и вместе с ними. Их вкусы не обманешь, и они точно знают, что радио №1 в России* — это гарантия качества, хорошего настроения и неисчерпаемого оптимизма. И мы их не подведём, впереди много интересного!»

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, 2008 - 2022 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.
**Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 122, комментариев: 0
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