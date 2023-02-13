Во время дорожной кампании – 2023 отремонтируют мост через реку Ишим

В Тюменской области в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год вошли 140 объектов. Общая протяженность ремонта составит 202 километра, сообщает главное управление строительства региона. В рамках нацпроекта будут также отремонтированы два моста: через реку Ишим на автомобильной дороге «Ишим-Синицына» и путепровод через железную дорогу на автомобильной дороге Обход г. Тюмени.

Предстоящие работы прокомментировал администратор регионального проекта, заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков: «Большой объём ремонтов предстоит выполнить на региональных дорогах – почти 147 км. В перечне участки дорог в 16 районах области. Особое внимание уделили сельским территориям».

В Тюмени благодаря национальному проекту будет обновлено покрытие на четырех улицах, протяжённость ремонта составит 5,8 километра. На 103 улицах произведут ремонт дорог в населённых пунктах Тюменского района, это составит около 50 километров дорожного полотна.

Напомним, что в 2022 году в рамках нацпроекта были отремонтированы 138 объектов общей протяженностью 149,8 километра и двух путепровода на Обходе г. Тюмени.