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Тюменских школьников учат отличать фишинговые сайты от настоящих

Для тюменских школьников провели «Цифровой ликбез»

Тюменских школьников учат отличать фишинговые сайты от настоящих
Фото: admtyumen.ru

Для учеников школы №5 Тюмени состоялось первое мероприятие просветительского образовательного проекта «Цифровой ликбез». Инициатором проведения открытых уроков стал департамент информатизации Тюменской области. Организаторами урока выступают Минцифры России, АНО «Цифровая экономика», Министерство просвещения РФ.

«Вы – наше молодое поколение и, конечно, с цифровыми технологиями и гаджетами близко знакомы с самого детства. Большинство из вас и ваших сверстников имеют не один аккаунт в разных социальных сетях, общаются в мессенджерах, совершают покупки в интернете, играют в онлайн-игры. Поэтому очень важно знать о том, какие опасности поджидают вас в цифровой среде и как себя от них защитить», приветствовал ребят Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области.

Директор по развитию «Ростелеком-Солар» направления «Кибербезопасность для населения» Олег Седов в онлайн-формате провел для школьников лекцию на тему социальной инженерии. Эксперт рассказал о тенденциях современного цифрового мира, а также о том, что в интернет-пространстве нельзя быть невнимательным и беспечным.

Ученики узнали, как создать надежный пароль, как отличить фишинговый сайт от настоящего, как с помощью двухфакторной аутентификации надежно защитить аккаунт от взлома. Знания, полученные на лекции, школьники закрепили в небольшой викторине.

По словам Станислава Логинова, проект «Цифровой ликбез» станет еще одним образовательным инструментом для повышения цифровой грамотности школьников наряду с «Уроком цифры» и «Днем цифры».Станислав Игоревич отметил эффективность данных мероприятий: «На практике мы видим, что подобный формат способствует и повышению интереса к увлекательному миру ИТ-технологий: ребята начинают интересоваться робототехникой, программированием, нейросетями и созданием компьютерных игр. Мы постоянно развиваем детские ИТ-направления, чтобы школьники могли реализовать себя в различных цифровых сферах».


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Сегодня в 20:27, просмотров: 99, комментариев: 0
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