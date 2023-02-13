В российский магазинах уменьшились продажи молочной «просрочки» в полтора раза

Продажа просроченной молочной продукции сократилась в полтора раза по сравнению с данными за ноябрь 2022 года. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на сообщение оператора системы маркировки «Честный знак».

Стало известно, что в ноябре 2022 года в магазинах было зафиксировано 15,8 миллиона случаев продаж молочной продукции с истекшим сроком годности – 1,2 % от всего объема продаж, а в декабре количество таких нарушений уменьшилось в 1,5 раза – до 10,3% миллиона.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе через систему «Честный знак» отслеживают случаи нарушений при реализации товаров, в том числе и молочной продукции. Это позволяет сохранять надлежащий уровень контроля и защиты права потребителей в условиях моратория на проверки.

Напомним, что в российский магазинах с января запущена новая технология, исключающая возможность продажи продуктов с истекшим сроком годности.