16+
Логотип Сиапресс
USD  69,1263   EUR  75,3348  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорчан защитят от покупки просроченных молочных продуктов

В магазинах Югры будут выявлять просроченную молочную продукцию еще на кассе

Югорчан защитят от покупки просроченных молочных продуктов
Фото: unsplash.com

В российских магазинах запускают новую технологию борьбы с просроченными молочными продуктами с помощью цифровой маркировки «Честный знак». Об этом рассказали представители Роспотребнадзора Югры.

Отмечается, что первым участником стала торговая сеть «Магнит». В момент сканирования товара на кассе продавец получит информацию о сроке годности. Если система зафиксирует просрочку, то она заблокирует транзакцию. Таким образом, если такой товар по ошибке окажется в корзине у покупателя, его продажа станет технически невозможной.

«Специалисты Роспотребнадзора имеют возможность в системе ЦРПТ «Честный знак» через личный кабинет госслужащего мониторить всю ситуацию по реализации продукции. То есть инспектор может войти в личный кабинет и увидеть все факты продаж потребителю молочной продукции с истекшим сроком годности», – сообщили в ведомстве.


нравится (2) не нравится (0)
25 января в 17:08, просмотров: 861, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО 1305
  2. ​За минувший год в Югре подвели газ к более чем 1,5 тысячам домовладений 717
  3. ​В Сургуте начался арендный бум. Стоит ли начинать такой бизнес — рассказали риелторы 702
  4. Кардиодиспансер в Сургуте стал вторым в России по числу проведенных имплантаций окклюдера ушка 699
  5. Недобросовестные дачники 681
  6. ​«ДСК-1»: высокое качество жизни и комфортная среда для всей Югры 674
  7. ​Новостройки: что такое «новый уровень комфорта» 640
  8. ​В особую экономическую зону Нягани инвестируют порядка 25 млрд рублей 608
  9. ​В Тюмени возводят спортивный центр за счет средств инвестора 592
  10. ​Федеральный эксперт оценил тюменский опыт по проведению инвестиционных акселераторов для муниципальных команд 581
  1. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 2196
  2. В Сургуте пройдет открытие зимнего парка развлечений с катком 2026
  3. Азербайджанская диаспора Сургута не поддержала оскорблявшую русских Раю Мамедову 1952
  4. ​В Югре продлили сроки экологической акции «Спасти и сохранить» 1889
  5. В Сургуте официально открыли крупнейший каток в Тюменской области 1809
  6. Рекорд сорок третьего 1761
  7. В Сургуте продают Чебурашку из норковой шерсти за 20 тысяч 1587
  8. В Сургуте нашли нового подрядчика для строительства морга 1584
  9. В мэрии Нижневартовска прокомментировали потасовку школьников в компьютерном клубе 1563
  10. Ежедневно 65 единиц техники выходят очищать Сургут от снега 1558
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7859
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5259
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4510
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4463
  5. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4168
  6. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3800
  7. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3766
  8. ​Строить и еще раз строить: «Сибпромстрой» подвел итоги года и поделился планами на новый 3541
  9. ​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3287
  10. Двух пассажиров авиакомпании «ЮТэйр» не пустили на рейс из-за овербукинга 3279

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика