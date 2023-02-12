На грантовую поддержку тюменского малого и среднего бизнеса направят 40 миллионов рублей

В 2023 году в Тюменской области значительно выросла грантовая поддержка предпринимательства. Из бюджета региона выделено 40 миллионов рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2022 году общая сумма грантов тюменскому бизнесу составила почти девять миллионов рублей.

В прошлом году введена новая мера поддержки: жители Тюменской в возрасте до 25 лет могут получить от 100 до 500 тысяч рублей на развитие своего дела при условии софинансирования в размере 25 процентов от суммы гранта. Таким видом поддержки воспользовались девять молодых предпринимателей.

«Среди них – Никита Скрябин, который занимается проектированием и оснащением лечебных учреждений системами телемедицины по стандартам Минздрава. Сейчас у молодого бизнесмена есть клиенты не только в России, но и в Казахстане. Средства гранта предприниматель вложил в создание инновационного устройства «Hope» для проведения онлайн-операций. Разработка будет апробирована на базе Тюменской областной клинической больницы № 1. С этим проектом компания Никиты прошла экспертный совет и стала резидентом Тюменского технопарка», – рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Кроме того, в прошлом году десять социальных предприятий получили финансовую поддержку в размере до 500 тысяч рублей. «Например, Константин Кедровских победил в конкурсе и закупил на полмиллиона рублей 3D-принтеры и ноутбуки для детского центра, в котором юные тюменцы занимаются программированием, робототехникой и моделированием. А Валерии Якимец средства гранта позволили укомплектовать центр нейропсихологии и логопедии стабилоплатформами и сенсорным оборудованием. Оно необходимо в работе с особенными детьми», – добавили в пресс-службе.