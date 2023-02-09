Депутаты Госдумы просят вернуть черчение в школьную российскую программу

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения РФ Сергею Кравцову рассмотреть возможность введения такого обязательного предмета, как черчение. Об этом пишут «Известия».

По ее мнению, отсутствие черчения приводит к снижению у российских школьников пространственного и технического мышления. Так же черчение является одним из важных предметов для закладывания основы профессиональной деятельности инженера, архитектора и дизайнера в стране. Эту инициативу поддерживают в вузах, где студентам необходимы эти предметы.

Как указано в письме Лантратовой к Кравцову, в нынешнее время возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроение стали критически важны, что требует большего количества квалифицированных специалистов в данных областях. Депутат отмечает, что студенты, выбирающие технические специальности, после первого года обучения зачастую переводятся на другие, так как программы по черчению для них становятся непосильными.