Помощь тяжелобольным детям в Тюменской области станет эффективнее

Губернатор Александр Моор и председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и фондом.

В 2021 году фонд «Круг добра» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его основной задачей является реализация дополнительного механизма организации и финансирования медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

Результатом подписания соглашения станет ускорение поставок лекарственных препаратов и увеличение эффективности оказания медицинской помощи детям с редкими заболеваниями, уверен протоиерей Александр Ткаченко.

За счет средств фонда маленькие пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по 14 заболеваниям. В подопечных «Круга добра» уже 71 юный житель Тюменской области, сообщил Александр Моор.

«Экспертным советом фонда удовлетворены все заявки на дорогостоящие лекарства для тюменских детей. Это огромная поддержка для семей и совершенно другое качество жизни для этих ребятишек, – считает губернатор Александр Моор. – Уверен, что подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом «Круг добра» поможет сделать нашу работу более эффективной и оперативной».