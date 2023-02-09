Цифровая зрелость Тюменской области превысила план

По итогам 2022 года Тюменская область достигла уровня цифровой зрелости 78 процентов, при плановом значении 67 процентов. Статистику приводит региональный департамент информатизации. Этот показатель определяет уровень цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы региона.

Стратегия цифровой трансформации Тюменской области была расширена: ранее было шесть направлений, в 2022 году их стало 12. Порядка 50 региональных и федеральных проектов входят в документ по трансформации. В настоящее время он охватывает отрасли: «Образование», «Здравоохранение», «Городская среда», «Транспорт и логистика», «Государственное управление», «Социальная сфера», «Экология и природопользование», «Строительство», «Безопасность», «Физическая культура и спорт», «Кадровое обеспечение», «ИТ и инфраструктура».

В сфере здравоохранения отмечают самое большое значение уровня цифровой зрелости – 90 процентов. Сфера «Государственное управление» выросла в показателе на 8,6 процента и достигла значения 80 процентов. Показатели других отраслей также отмечаются на высоком уровне. Так, например, «Городское хозяйство и строительство» – 68 процентов, «Общественный транспорт» – 83 процентов.