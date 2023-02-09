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​Уровень цифровой зрелости в Тюменской области достиг 78 процентов

Цифровая зрелость Тюменской области превысила план

​Уровень цифровой зрелости в Тюменской области достиг 78 процентов
Фото: admtyumen.ru

По итогам 2022 года Тюменская область достигла уровня цифровой зрелости 78 процентов, при плановом значении 67 процентов. Статистику приводит региональный департамент информатизации. Этот показатель определяет уровень цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы региона.

Стратегия цифровой трансформации Тюменской области была расширена: ранее было шесть направлений, в 2022 году их стало 12. Порядка 50 региональных и федеральных проектов входят в документ по трансформации. В настоящее время он охватывает отрасли: «Образование», «Здравоохранение», «Городская среда», «Транспорт и логистика», «Государственное управление», «Социальная сфера», «Экология и природопользование», «Строительство», «Безопасность», «Физическая культура и спорт», «Кадровое обеспечение», «ИТ и инфраструктура».

В сфере здравоохранения отмечают самое большое значение уровня цифровой зрелости – 90 процентов. Сфера «Государственное управление» выросла в показателе на 8,6 процента и достигла значения 80 процентов. Показатели других отраслей также отмечаются на высоком уровне. Так, например, «Городское хозяйство и строительство» – 68 процентов, «Общественный транспорт» – 83 процентов.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 80, комментариев: 0
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