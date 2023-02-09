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Российских водителей начали штрафовать за проезд на «желтый»

Суды по России стали наказывать водителей за проезд на желтый сигнал светофора

Российских водителей начали штрафовать за проезд на «желтый»
Фото: ru.freepik.com

Российские суды начали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора — фиксация производится с помощью камер видеонаблюдения. Так, Мосгорсуд признал законным штраф на основании материалов с дорожной камеры, которая зафиксировала нарушение — сообщает «Право.ru».

ПДД запрещают проезд под желтый свет. Исключение — если в этой ситуации нельзя остановиться без экстренного торможения и помех другим машинам. Проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1 тысячи ₽, повторное нарушение — штрафом в 5 тысяч ₽ либо лишением прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Юристы сообщают, что практика таковых штрафов будет только расширяться.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 89, комментариев: 0
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