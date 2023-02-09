Два взрыва газа с погибшими произошли в России за последние трое суток

В Новосибирске в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе... Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, погиб один человек, еще четверо получили ранения. В МЧС сообщили, что из-за взрыва произошло возгорание кровли и обрушение конструкций подъезда. На месте происшествия работают почти 200 спасателей и 61 единица техники, работы по разбору завалов продолжаются. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 300 кв. м, эвакуировали 50 человек.

А 7 февраля произошел взрыв газа в жилом доме в городе Ефремов Тульской области, погибли восемь человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.