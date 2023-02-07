Минстрой России софинансирует строительство новых улиц в Тюмени

В Тюменской области реализуются федеральная программа «Стимул». Она позволяет ускорить строительство транспортной инфраструктуры в активно развивающихся районах.

«В прошлом году федеральный бюджет выделил Тюменской области субсидию для строительства 3 улиц. Регион обязан был ввести в эксплуатацию 14 многоквартирных домов. Мы исполнили обязательства и ввели даже больше. Фактически введено 16 многоквартирных домов общей площадью почти 245 тысяч кв. метров», – сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

В 2022 году в рамках программы «Стимул» в районе «Алебашево» началось строительство ул. Тимофея Кармацкого, которая станет основной магистралью района, соединяющей ул. Мельникайте с ул. Алебашевской. Благодаря программе прошлом году также были построены участок ул. В. Трофимовой и ул. К. Посьета.

В декабре 2022 года Правительство Тюменской области заключило соглашение с Минстроем России, по которому федеральный бюджет выделил 27 процентов от стоимости работ на строительство новых улиц. Со своей стороны, регион взял на себя обязательства ввести не менее 7 многоквартирных домов в районах «Алебашево» и «Ново-Патрушева». В 2023 году в квартале ул. Алебашевская – ул. Дружбы – ул. Мельникайте – р. Тура планируется прокладка 1,74 км новых дорог.

Напомним, мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства субъектов РФ реализуются в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жильё и городская среда».