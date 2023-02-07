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​Больше 11 тысяч тюменских семей получили материнский капитал в 2022 году

В Тюменской области выросло число получателей материнского капитала

​Больше 11 тысяч тюменских семей получили материнский капитал в 2022 году
Фото: Elizaveta Dushechkina on Unsplash

В 2022 году в Тюменской области увеличилось количество семей, получивших государственную финансовую помощь в связи с рождением ребенка.

По данным областного департамента социального развития, по сравнению с 2021 годом количество получателей регионального маткапитала выросло на три тысячи семей, а количество получателей ежемесячной выплаты на первого ребенка – на одну тысячу.

Так, в 2022 году региональный материнский капитал при рождении ребенка получили 11,4 тысячи семей: 4,8 тысячи семей – на первого ребенка, 6,6 тысячи семей – на третьего и последующих детей. Ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получили 17 тысяч семей. 15,2 тысячи семей получили ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка и последующих детей.

Напомним, региональный маткапитал на первого ребенка и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Подать заявление на все выплаты семьям с детьми можно через региональный портал государственных услуг или МФЦ.


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07 февраля в 23:08, просмотров: 116, комментариев: 0
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