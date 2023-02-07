В Тюменской области за год рассмотрено свыше 2,7 млн заявлений в сфере регистрации недвижимости

Во время расширенной коллегии ведомства при участии губернатора Александра Моора специалисты регионального управления Росреестра Тюменской области подвели итоги работы за 2022 год.

Главным результатом успешной работы регионального Росреестра Александр Моор назвал упрощение и создание более удобного сервиса. Глава региона отметил, что услуги Росреестра становятся доступнее для жителей.

«Все мы с вами работаем на главного заказчика – на гражданина. Поэтому он является главным потребителем любого сервиса и технологии, которые мы реализуем. Здесь Росреестр делает большую работу. Ежедневно совершается более 4,5 тысячи учетно-регистрационных действий. Все, кто пользуется услугами Росреестра, оценивают качество работы», – отметил губернатор Александр Моор.

В 2022 году региональным управлением Росреестра рассмотрено свыше 2 млн 750 тысяч заявлений в сфере регистрации недвижимости. Растет доля электронных услуг, сокращаются сроки их оказания. Так, на сегодняшний день средний срок регистрации прав составляет 1,3 дня, кадастрового учета – 2 дня, а единой процедуры учета и регистрации – до трех дней.

По данным Национального рейтинга, Тюменская область на протяжении трех лет входит в группу «А», что соответствует «высшему показателю» по эффективности процедур регистрации прав собственности.