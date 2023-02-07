16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5991   EUR  76,0347  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Алекандр Моор: Услуги Росреестра становятся доступнее для жителей Тюменской области

В Тюменской области за год рассмотрено свыше 2,7 млн заявлений в сфере регистрации недвижимости

​Алекандр Моор: Услуги Росреестра становятся доступнее для жителей Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

Во время расширенной коллегии ведомства при участии губернатора Александра Моора специалисты регионального управления Росреестра Тюменской области подвели итоги работы за 2022 год.

Главным результатом успешной работы регионального Росреестра Александр Моор назвал упрощение и создание более удобного сервиса. Глава региона отметил, что услуги Росреестра становятся доступнее для жителей.

«Все мы с вами работаем на главного заказчика – на гражданина. Поэтому он является главным потребителем любого сервиса и технологии, которые мы реализуем. Здесь Росреестр делает большую работу. Ежедневно совершается более 4,5 тысячи учетно-регистрационных действий. Все, кто пользуется услугами Росреестра, оценивают качество работы», – отметил губернатор Александр Моор.

В 2022 году региональным управлением Росреестра рассмотрено свыше 2 млн 750 тысяч заявлений в сфере регистрации недвижимости. Растет доля электронных услуг, сокращаются сроки их оказания. Так, на сегодняшний день средний срок регистрации прав составляет 1,3 дня, кадастрового учета – 2 дня, а единой процедуры учета и регистрации – до трех дней.

По данным Национального рейтинга, Тюменская область на протяжении трех лет входит в группу «А», что соответствует «высшему показателю» по эффективности процедур регистрации прав собственности.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:43, просмотров: 98, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Пьяный водитель «собрал» пять дорогих автомобилей на дороге в Сургуте 853
  2. Именитые кардиохирурги исполнили «джаз» на сердце югорчанки // ФОТО, ВИДЕО 850
  3. ​Для подсветки улицы Аэрофлотской в Сургуте разработали целый арт-проект 844
  4. ​Ханты-Мансийский НПФ начислил инвестиционный доход за 2022 год 772
  5. Вячеслав Бутусов споет для югорчан в Ханты-Мансийске 763
  6. Югорских коллекторов оштрафовали на 205 тысяч в прошлом году 722
  7. ​Бейонсе получила рекордное число премий «Грэмми» 698
  8. Более 15 тысяч килограмм вторсырья собрали школьники Югры за месяц 683
  9. Лучшие оленеводы Югры соберутся в Ханты-Мансийске в марте 637
  10. «Жертв домашнего насилия удерживает страх расправы, преследования, неверие в помощь правоохранительных органов и отсутствие поддержки» 616
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6184
  2. Лесоповал 2784
  3. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 2634
  4. Шесть человек, включая трех девушек, погибли на дорогах ХМАО за сутки 2463
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 февраля? // АФИША 2367
  6. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 2315
  7. Эпидемия рака в Югре? 2285
  8. Альберт Бахтизин: «Такая огромная и богатая ресурсами территория пустовать не будет» 2220
  9. ​700 студентов выбрали «Россети Тюмень» для прохождения практики в 2022 году 2214
  10. ​Будет нам наука 2171
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8546
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6184
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4052
  4. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3985
  5. Еще одна брешь 3817
  6. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 3753
  7. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 3692
  8. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3357
  9. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 3340
  10. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3237

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика