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В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников

Депутат Госдумы предложил чипировать чиновников, любящих отдыхать за границей

В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников
Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил принудительно чипировать любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для безопасности.

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке "чипировать"», - заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что среди чиновников нужно провести мониторинг и определить «группу риска» - тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых.

«С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека», - резюмировал депутат.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 57, комментариев: 0
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