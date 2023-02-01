Мультидисциплинарные бригады помогают зависимым от алкоголя или наркотиков тюменцам

Областной центр профилактики и реабилитации Тюменской области организует работу мультидисциплинарных бригад, помогающих людям с алкогольной и наркозависимостью. В состав такой бригады входят психиатр-нарколог, психотерапевт, специалист по социальной работе, психолог, а также консультанты из числа тех, кто когда-то сам был зависимым.

В 2022 году бригадами было совершено 13 выездов по области, 34 человека обратились в Центр в результате мотивационной работы с семьями. Об этом рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

Директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев объясняет, что подобные выезды совершаются не с целью насильно забрать зависимого человека из дома в клинику, а с целью психологической помощи и убеждения в необходимости лечения. В случае необходимости Центр обеспечивает доставку пациента для прохождения реабилитационной программы.

На базе Областного центра профилактики и реабилитации работает Служба семейного консультирования, которая оказывает профессиональную помощь людям с наркотической и алкогольной зависимостью и их семьям. В Службу можно обратиться анонимно и бесплатно – квалифицированные психологи с многолетним опытом проконсультируют и помогут.